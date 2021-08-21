Телеведущий Владимир Соловьев уверен, что присвоение телеканалу «Дождь» статуса иноагента – это мощный удар по «либеральному крылу», пытавшемуся организовать в России переворот в 2011-2012 годах.

«Это удар по одному из информационных штабов провалившейся попытки переворота 2011-2012 годов и свидетельство того, что время неприкасаемых прошло. Поэтому так и дёргаются кукловоды, исполнители и несостоявшиеся бенефициары тех событий», – заявил ведущий

Напомним, что телеканал «Дождь» стал иноагентом в минувшую пятницу. Вместе с ним такое звание получило издание «Важные истории», принадлежащее латвийской компании Istories fonds.

Напомним, что телеведущая Ксения Собчак назвала признание канала иноагентом «расправой над свободными СМИ России».