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Телеведущий Владимир Соловьев уверен, что присвоение телеканалу «Дождь» статуса иноагента – это мощный удар по «либеральному крылу», пытавшемуся организовать в России переворот в 2011-2012 годах.

«Это удар по одному из информационных штабов провалившейся попытки переворота 2011-2012 годов и свидетельство того, что время неприкасаемых прошло. Поэтому так и дёргаются кукловоды, исполнители и несостоявшиеся бенефициары тех событий», – заявил ведущий

Напомним, что телеканал «Дождь» стал иноагентом в минувшую пятницу. Вместе с ним такое звание получило издание «Важные истории», принадлежащее латвийской компании Istories fonds.

Напомним, что телеведущая Ксения Собчак назвала признание канала иноагентом «расправой над свободными СМИ России».

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