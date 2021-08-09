В Атлантическом океане Великобритания в очередной раз попыталась взять реванш у России за инцидент с эсминцем «Дефендер», выставивший ее в дурном свете. Но лишь в очередной раз опозорилась, сообщает китайское издание Sohu.

Авторы публикации напоминают, что происшествие у крымского мыса Фиолент больно ударило по самолюбию политиков Великобритании. Они сперва заявляли, что никакого инцидента не было вообще, потом кричали, что в следующий раз собьют два десятка российских самолетов. Но их технично поставили на место, предоставив все доказательства провокации.

В Атлантическом океане Британия решила продолжить и историю и все-таки отомстить за Defender.Она отправила свои боевые корабли на поиск российских подлодок, которые осуществляют патрулирование в регионе, выяснила их координаты и стянула в эти районы все имеющиеся в распоряжении морские силы.

Объяснить, что собирается делать дальше, Лондон не успел. Просто потому, что подводные лодки, на поиск которых было потрачено несколько дней, внезапно исчезли с британских радаров. И повторный их поиск ничего не дал.

Практически одновременно произошла утечка данных об этой непонятной информации, и об очередном позоре Великобритании узнали все мировые СМИ. Сейчас Лондон вновь придумывает свои версии произошедшего и трубит на всех углах, что в Атлантике вообще не было российских подводных лодок.