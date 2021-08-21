Президент России Владимир Путин – человек жесткий и твердый, однако в его душе имеется место и для романтики, считают журналисты китайского издания Sohu. Такой вывод они сделали после того, как российский лидер преподнес прилетевшей в Москву Ангеле Меркель букет цветов.

Одно из немецких изданий по неизвестным причинам назвало жест Путина попыткой «оскорбить» канцлера ФРГ. В Китае же считают, что букет цветов раскрывает особенности характера российского президента.

Авторы напомнили, что Путин дарил букеты главе внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль, супруге французского президента Бриджит Макрон, а также Валентине Терешковой. Также цветы от него уже получала ранее и Ангела Меркель во время одной из предыдущих встреч в Сочи.