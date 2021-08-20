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Американские ВМС провели третий этап взрывных испытаний своего авианосца Gerald R. Ford и по их результатам заявили, что корабль является непотопляемым. Авторы китайского издания Sohu заявляют, что подобные высказывания звучат просто смешно. Особенно на фоне последних российских разработок.

Напомним, что Gerald R. Ford пытались «взорвать» трижды, причем каждый раз боезаряд, расположенный под водой, приближался все ближе к борту корабля. Подобные испытания действительно демонстрируют устойчивость авианосца к любым атакам.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», считают, что ситуация все равно попахивает бахвальством. США выставили испытания напоказ, чтобы поиграть мускулами и продемонстрировать Китаю и РФ свое превосходство.

Однако у Москвы практически сразу нашелся достойный ответ. Она заявила о завершении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая способна разгоняться до скорости боле 10 тысяч километров в час и поражать крупные морские цели. В их число входят и авианосцы. Одного такого боеприпаса вполне достаточно для уничтожения целого острова, не говоря уже о каком-то корабле. Пусть даже очень большом.

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