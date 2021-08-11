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Совместные китайско-российские военные учения «Western Joint-2021» официально стартовали 9 августа на тренировочной базе в Нинся. В КНР это событие получило широкое освещение в ведущих СМИ. Портал Sohu отмечает, что это – первые крупномасштабные военные учения, проведенные в Китае после вспышки новой эпидемии коронарной пневмонии. Также впервые Китай пригласил российскую армию в Нинся, который расположен во внутренних районах, для участия в военных упражнениях.

Помимо этого, важнейшим моментом совместных учений Sohu называет первое участие в них самого современного китайского истребителя-невидимки J-20. Несколько российских истребителей Су-30 совместно с истребителями J-20 нанесли серию ударов с воздуха по условным наземным целям противника и в обход «вражеской» системы противоракетной обороны.

Российский Восточный военный округ сообщил, что в тот же день в учениях приняли участие около 13 000 офицеров и солдат с обеих сторон. Обе стороны задействовали на земле более 400 единиц основной боевой техники, а также более 30 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

С официальной точки зрения, целью учений Китая и России объявлены поддержание региональной стабильности и борьба с «тремя угрозами» – терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. После поспешного ухода НАТО из Афганистана внутренняя ситуация в этой стране продолжает оставаться неспокойной. Хотя Соединенные Штаты призвали обе стороны в Афганистане разрешить свои споры мирным путем, они фактически продолжают применять силу для вмешательства в этот регион.

Как пишет Sohu, проведение китайско-российских совместных военных учений как раз в то время, когда США выводят свои последние войска из дислоцированных в Афганистане, означает, что Китай и Россия осознают это и действуют, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе. Военный эксперт Сун Чжунпин в связи с этим сказал, что в дополнение к вопросу сохранения безопасности в регионе, эти совместные военные учения также являются «напоминанием некоторым странам» о том, что они не должны пытаться нарушить ситуацию в Центральной Азии.

Sohu, как и портал Sina, который в основном публикует переводы зарубежных СМИ, приводят мнение ведущих европейских изданий. Так, французская газета Le Monde считает, что совместные китайско-российские учения являются четким сигналом единства для Соединенных Штатов, заявляя, что Китай и Россия не уступят военным угрозам США.

Немецкий еженедельник «Фокус» отметил, что в этих учениях российская армия впервые будет использовать предоставленную Китаем артиллерию, танки и другую современную боевую технику. В ходе совместных российско-китайских учений, прошедших в России в сентябре прошлого года, Китай также использовал бронетехнику и танки российского производства. Это демонстрирует высокое политическое взаимное доверие между Китаем и Россией, а также сближает военные отношения между двумя сторонами.

Как констатирует Sohu, перед лицом Китая и России Соединенные Штаты фактически неспособны одновременно оказывать на них значимое давление. Поэтому в США постоянно звучат голоса, которые считают, что им следует объединиться с Россией против Китая либо, напротив, с Китаем против России.

Однако администрация Байдена в настоящее время рассматривает Китай как «соперника номер один», и трудно представить, что Соединенные Штаты сблизятся с Китаем, чтобы сдержать Россию. Что касается России, то старые представления времен «холодной войны» и антикитайской политики сегодня уже бесполезны. Даже если США возродят эти представления, это вряд ли будет столь же эффективным, как в годы «холодной войны» прошлого века.

«Бывший посол США в России Эрл Макфолл не так давно заявил: «Отрывать Россию от Китая – пустая трата времени». Сегодня Китай и Россия более тесно связаны с точки зрения экономики, безопасности и идеологии, чем раньше. Почему Путин должен отказаться от сотрудничества с Китаем и довериться Байдену или будущему президенту США?», – заключает Sohu.

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