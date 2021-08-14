Представители Великобритании заявили, что авианосная группа, возглавляемая кораблем «Королева Елизавета», пройдет через Южно-Китайское море, но будет держать почтительную дистанцию от побережья КНР и Тайваня, пишет издание Sohu. Авторы публикации, перевод которой представлен порталом Discover24, пытаются разобраться, почему Британия, которая грозилась показать всему миру возвращение «владычицы морей», вдруг не рискнула устраивать провокаций против Китая.

Эксперты напоминают, что после инцидента с эсминцем Defender в Черном море в конце июня, когда корабль был изгнан из территориальных вод России предупредительной стрельбой и бомбометанием, Лондон заявил, что намерен отыграться за этот провал на Китае. Однако чем ближе АУГ приближалась к Южно-Китайскому морю, тем тише звучали подобные голоса.

Пристальное наблюдение НОАК

Официальный Пекин задолго до появления авианосной группы в Южно-Китайском море заявил, что не намерен терпеть провокаций со стороны Великобритании. Кроме того, морские силы НОАК выдвинулись навстречу авианосцу «Королева Елизавета» для наблюдения буквально за каждым его шагом.

Через некоторое время в одном из правительственных изданий Британии появилось заявление о том, что АУГ пройдет через Южно-Китайское море тихо-мирно и не будет приближаться на опасное расстояние Сиша и Няньша. Кроме того, в документе говорилось, что Лондон не намерен противостоять КНР.

Авторы публикации восприняли это заявление как слабость. Действительно, еще месяц назад Соединенное Королевство громко кричало о том, что АУГ сохранит лицо при встрече с китайским флотом, однако позже оно резко передумало делать это.

Чего испугались британцы

По мнению авторов, Великобритания просто не имела достаточно сил, чтобы вступать в противостояние с Китаем. И поэтому признала, что возвращение «великой морской державы» откладывается на неопределенный срок.

Вполне вероятно, что она не захотела организовывать провокации из-за уже упомянутого наблюдения за АУГ. Пекин предупредил, что в ответ на любые провокационные действия будет открывать огонь и действовать максимально решительно и жестко.

Чтобы подтвердить свои намерения защищаться в случае агрессивных действий британцев, Китай также организовал учения, в ходе которых вел беспрерывные стрельбы неподалеку от приближающейся к региону авианосной группы. Нельзя исключать, что подобное шоу очень впечатлило британцев.

28 июля в северной части акватории появился еще и китайский авианосец Shandong, который спутал Британии все карты. Она поняла, что эсминца Defender, являющегося на сегодняшний день единственным таким кораблем в Королевских ВМС, а также голландского фрегата будет явно недостаточно, чтобы вступать в конфликт с готовыми к столкновению китайскими кораблями.

Причем здесь США

Своим миролюбивым поведением Британия удивила не только Китай. Ошарашенными и ошеломленными остались также Соединенные Штаты. Именно они регулярно оказывают давление на Лондон, вынуждая его совершать авантюрные поступки.

США часто проводят свои учения в Южно-Китайском море, привлекая союзников по НАТО, однако они опасаются входить в 12-мильную зону, которая находится под контролем КНР. Вашингтон не рискует делать этого, но совсем не прочь, чтобы кто-то спровоцировал Пекин за него. Именно этим «кем-то» и оказалась Британия.

США сделали все возможное, чтобы вынудить Британию устроить провокацию в Черном море и посмотреть, как РФ будет на нее реагировать. То же самое они планировали проделать и в Южно-Китайском море. Но не исключено, что Лондон вспомнил об отсутствии реакции Вашингтона на инцидент с «Дефендером» и совершенно верно рассудил, что случае с вооруженным столкновением с Китаем Соединенные Штаты тоже умоют руки.

Для Вашингтона было большим сюрпризом узнать, что Лондон решил не рисковать и пройти через Южно-Китайское море без провокаций. Британия признала свою слабость перед Пекином и тем самым погасила шум, связанный с ее морским походом.