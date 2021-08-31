Для российской армии разработан и успешно испытан ударный беспилотник нового типа – БПЛА «Ланцет», по эффекту сравнимый с крылатыми ракетами. Китайский портал Sohu высоко оценил эту разработку, которая, согласно официальным заявлениям Минобороны России, до конца 2021 года завершит серию государственных испытаний и в дальнейшем поступит в оснащение войск. Перевод публикации Sohu представлен изданием Discover24.ru.

Россия долгое время считала, что мощные артиллерийские атаки или дальние эффективные огневые удары являются ключом к победе на поле боя. Также российскими военными считалось, что использование современных одноразовых дронов-смертников для нанесения ударов очень ограничено и требует больших затрат. После боевых действий в Сирии в РФ начали осознавать недостатки, активизировали исследования и производство собственных планирующих крылатых ракет. Российские военные тайно использовали это оружие на сирийском поле боя и добились хороших результатов.

Новый российский дрон «Ланцет» можно отнести к разновидности патрульного ракетного оружия. Это оружие, которое в режиме поиска способно долгое время планировать над заданной областью в поисках цели. Когда оно находит цель, то поражает ее как ракета класса «воздух-поверхность», при этом полностью самоуничтожаясь, то есть является типичным «дроном-самоубийцей».

БПЛА «Ланцет» разработан компанией ZALA AERO (дочернее предприятие концерна «Калашников»). Он имеет Х-образное крыло, способное придать необходимую подъемную силу, сохраняя управляемость и высокую скорость, а в хвостовой части установлен малошумный электродвигатель. Носовая часть этого оружия оснащена фотоэлектрической системой для наблюдения и наведения на цель. Получаемые изображения передаются на наземный пульт оператора для управления дроном, которое может осуществляться и периодически, время от времени.

В настоящее время компания ZALA AERO разработала несколько моделей-прототипов, основной из которых является «ZALA Ланцет-1». БПЛА оснащен комбинированной фотоэлектрической ГСН, способной атаковать цель в радиусе до 40 километров, и каналом передачи данных, который может передавать изображение цели и подтверждать успешность удара. Боеголовка дрона-ракеты оснащена бесконтактным взрывателем. Максимальная взлетная масса «Ланцета-1» – 5 кг, масса полезной нагрузки – 1 кг, время полета 30 минут, диапазон скоростей 80-110 км/ч.

Улучшенная версия «Ланцет-3» имеет взлетную массу 12 кг и может нести полезную нагрузку до 3 кг. Эта высокоточная беспилотная ударная система предназначена для поражения более удаленных наземных целей.

Скорость «Ланцета» при пикировании может достигать 300 км/ч. В Сирии эти дроны используются для уничтожения движущихся транспортных средств боевиков, а также их артиллерии, минометных огневых позиций и огневых точек.

Кроме того, «Ланцет» может использоваться для поражения беспилотников противника путем создания так называемых «воздушных мин». Несколько дронов «Ланцет», выполняющих такую задачу в воздухе, способны эффективно поражать дроны противника. Но при этом следует иметь в виду, что этот тип БПЛА применяется с задачей достичь полного самоуничтожения при атаке цели, и поскольку имеется крайне высокий риск взрыва боевой части при приземлении, у такого дрона нет функции «возврата на базу».