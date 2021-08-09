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Представители американских ВВС на подсознательном уровне ненавидят российские самолеты Ту-160 «Белый лебедь». Причины такого отношения к стратегическим бомбардировщикам – банальная зависит, которой США руководствуются в очень многих сферах, пишут китайские эксперты издания Sohu.

Авторы поясняют, что российские стратегические ракетоносцы потрепали немало нервов ВВС Соединенных Штатов. Они регулярно проводят патрулирование, вынуждая американских летчиков вылетать на перехваты и сопровождать бомбардировщики, а также иногда пользуются недоступной самолетам ВВС США возможностью развить сверхзвуковую скорость и поиздеваться над истребителями F-35.

Но все это хоть и злит американских военных, но не провоцирует лютой ненависти к российским ракетоносцам. Негативное отношение к ним порождает невозможность побить рекорды, которые за свою карьеру успел установить Ту-160. Он совершенно заслуженно считается самолетом, способным дольше все остальных находиться в воздухе. Кроме того, «Белый лебедь» может покрывать огромные расстояния.

По словам авторов, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», США пытаются повторить рекордные показатели еще с холодной войны, однако им это не удается. Поэтому остается лишь тихо ненавидеть Ту-160, не имея возможность разработать соответствующие технологии.

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