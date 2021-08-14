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После вывода войск США из Афганистана ситуация в этой стране стала угрожающей для России. Боевики движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) пошли в наступление и сейчас захватывают одну провинцию за другой. Это дестабилизирует обстановку в Средней Азии, от которой во многом зависит безопасность России.

Вьетнамское издание Soha пишет, что США именно так все и продумали, однако президент РФ Владимир Путин сделал непредсказуемый ход и эффектно вывел страну из-под возможного удара.

«Путин сделал в Афганистане мастерский ход, такой тонкий и такой неожиданный. Россия инициировала встречу в широком формате в Дохе, присоединившись к США, Пакистану и Китаю для облегчения ведения внутриафганского диалога», – сообщают эксперты.

Вполне вероятно, что Соединенные Штаты рассчитывали на попытки Москвы решить проблему с талибами военным путем. Однако российский лидер предпочел продвигать политический путь и в очередной раз продемонстрировал высокое мастерство в геополитических играх с Западом.

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  • 12.08.2021
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