24 августа над Киевом будут летать британские истребители Eurofighter Typhoons, которыее прибыли на Украину для участия в военном параде в честь Дня Независимости. Об этом сообщает вьетнамское издание Soha со ссылкой на посольство Великобритании. Эксклюзивный перевод публикации представляет портал Discover 24.

В своем Твиттер-аккаунте представители дипмиссии заявляют, что истребители вместе с несколькими подразделениями британских войск прибыли в Киев, чтобы продемонстрировать ему свою поддержку и солидарность.

Авторы публикации считают, что появление на Украине британских истребителей вполне может стать раздражающим фактором для России. Она посчитает этот шаг провокационным и вполне может предпринять какие-то ответные действия. Впрочем, официальной реакции РФ на данное сообщение британского посольства пока нет.

Напомним, что ранее маршал авиации Майк Уингстон заявил, что из-за действий России Великобритания вынуждена вернуться к тактике холодной войны. Она намерена рассредоточить свои Eurofighter Typhoons между 12 разными базами, а также провести с пилотами тренировки для обучения посадке на автомагистрали, или другие необорудованные ВПП.

Уингстон заявил, что переход к этой тактике превратится в необходимость, если Россия разместит крылатые ракеты в Калининградской области. По мнению маршала, такой шаг будет эскалацией конфликта, так как вся британская инфраструктура окажется на расстоянии удара.

Также Уингстон неоднократно заявлял, что Лондону необходимо как можно скорее вкладывать средства в создание новейших собственных систем противоракетной и противовоздушной обороны, так как они дадут возможность успешно противостоять «российской агрессии»