В последнее время в России часто случаются авиационные происшествия, многие самолеты терпят крушение один за другим. Как пишет китайский портал QQ-Tencent, «президенту Путину было трудно представить, что российские ВВС в 2021 году станут настолько проблемными».

Издание напомнило, что 31 июля из-за ошибки пилота в Охотском море разбился истребитель Су-35. Пилоту удалось спастись. 12 августа в районе Камчатки разбился вертолет Ми-8, в результате чего погибли 8 из 16 членов экипажа.

Минувшая неделя ознаменовалась сразу тремя авиакатастрофами российских самолетов, в которых погибли все находившиеся на них члены экипажа. 14 августа в Турции разбился пожарный самолет «Бе-200» с 5 российскими военнослужащими.

17 августа транспортный самолет-прототип новейшей модели Ил-112В во время испытательного полета разбился под Москвой. Все три члена экипажа самолета погибли, в том числе главный пилот авиационной группы имени Ильюшина, летчик-испытатель Николай Куимов, обладатель звания «Герой России». «Это огромная потеря для России, ведь все мы знаем, насколько важен каждый пилот для страны, не говоря уже о летчике-асе с титулом героя», – отметил китайский портал.

Наконец, 18 августа потерпел крушение в Астраханской области истребитель МиГ-29, выполнявший учебно-тренировочный полет, его пилот погиб.

Российская авиатехника, от вертолета до истребителей и транспортных самолетов, потерпела пять катастроф за период в две трети месяца. Такие частые аварии не имеют аналогов даже для Индии, которая имеет репутацию страны наиболее многочисленных авиакатастроф.

В последнее время ситуация вокруг России также была крайне нестабильной. Соединенные Штаты и НАТО отчаянно санкционировали и осаждали Россию.

«Некоторые СМИ поспешили каким-либо образом связать с российскими авиакатастрофами страны Запада, однако это всего лишь проявления «теории заговора», не имеющие никаких реально подтвержденных фактов. Ведь проникнуть для диверсий в усиленно охраняемую российскую армию очень сложно. Тем более, что как только подобный инцидент произойдет, это способно вызвать суровую месть со стороны России, что для Запада обернется огромным и неприемлемым ущербом», – пишет QQ-Tencent.

По мнению китайского издания, из-за экономических проблем в России в последние годы стало невозможным эффективно обслуживать большое количество авиатехники. Многие российские самолеты находятся в эксплуатации в течение десятилетий, и проблема старения очень серьезна. Многие люди считают, что именно это является главной причиной учащения авиационных аварий в России. Тем более, что российская армия очень велика, и для нее при нынешней экономической ситуации сложно добиться всего требуемого.

«Однако при нынешнем уровне экономики у России нет возможности поддерживать эти расходы. Хотя если эти проблемы не решать своевременно, в будущем российские авиакатастрофы, вероятнее всего, станут происходить чаще. Это будет большой проблемой для президента Путина. В конце концов, у России огромные военно-морские и военно-воздушные силы, и в будущем перед этим оборудованием встанет проблема модернизации и технического обслуживания. Но Путин вполне в состоянии решить эту проблему, ведь как показали последние годы, Россия успешно пережила сдерживания и санкции, введенные Соединенными Штатами», – заключает QQ-Tencent.