читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В последнее время в России часто случаются авиационные происшествия, многие самолеты терпят крушение один за другим. Как пишет китайский портал QQ-Tencent, «президенту Путину было трудно представить, что российские ВВС в 2021 году станут настолько проблемными».

Издание напомнило, что 31 июля из-за ошибки пилота в Охотском море разбился истребитель Су-35. Пилоту удалось спастись. 12 августа в районе Камчатки разбился вертолет Ми-8, в результате чего погибли 8 из 16 членов экипажа.

Минувшая неделя ознаменовалась сразу тремя авиакатастрофами российских самолетов, в которых погибли все находившиеся на них члены экипажа. 14 августа в Турции разбился пожарный самолет «Бе-200» с 5 российскими военнослужащими.

17 августа транспортный самолет-прототип новейшей модели Ил-112В во время испытательного полета разбился под Москвой. Все три члена экипажа самолета погибли, в том числе главный пилот авиационной группы имени Ильюшина, летчик-испытатель Николай Куимов, обладатель звания «Герой России». «Это огромная потеря для России, ведь все мы знаем, насколько важен каждый пилот для страны, не говоря уже о летчике-асе с титулом героя», – отметил китайский портал.

Наконец, 18 августа потерпел крушение в Астраханской области истребитель МиГ-29, выполнявший учебно-тренировочный полет, его пилот погиб.

Российская авиатехника, от вертолета до истребителей и транспортных самолетов, потерпела пять катастроф за период в две трети месяца. Такие частые аварии не имеют аналогов даже для Индии, которая имеет репутацию страны наиболее многочисленных авиакатастроф.

В последнее время ситуация вокруг России также была крайне нестабильной. Соединенные Штаты и НАТО отчаянно санкционировали и осаждали Россию.

«Некоторые СМИ поспешили каким-либо образом связать с российскими авиакатастрофами страны Запада, однако это всего лишь проявления «теории заговора», не имеющие никаких реально подтвержденных фактов. Ведь проникнуть для диверсий в усиленно охраняемую российскую армию очень сложно. Тем более, что как только подобный инцидент произойдет, это способно вызвать суровую месть со стороны России, что для Запада обернется огромным и неприемлемым ущербом», – пишет QQ-Tencent.

По мнению китайского издания, из-за экономических проблем в России в последние годы стало невозможным эффективно обслуживать большое количество авиатехники. Многие российские самолеты находятся в эксплуатации в течение десятилетий, и проблема старения очень серьезна. Многие люди считают, что именно это является главной причиной учащения авиационных аварий в России. Тем более, что российская армия очень велика, и для нее при нынешней экономической ситуации сложно добиться всего требуемого.

«Однако при нынешнем уровне экономики у России нет возможности поддерживать эти расходы. Хотя если эти проблемы не решать своевременно, в будущем российские авиакатастрофы, вероятнее всего, станут происходить чаще. Это будет большой проблемой для президента Путина. В конце концов, у России огромные военно-морские и военно-воздушные силы, и в будущем перед этим оборудованием встанет проблема модернизации и технического обслуживания. Но Путин вполне в состоянии решить эту проблему, ведь как показали последние годы, Россия успешно пережила сдерживания и санкции, введенные Соединенными Штатами», – заключает QQ-Tencent.

Вам может понравиться

Литва обвинила пограничников из Белоруссии в нарушении границ

Представители Службы охраны государственных границ Литвы заявили, что работники белорусской пограничной охраны нарушили литовские рубежи, когда сопровождали нелегальных мигрантов. В опубликованном сообщении отмечается, что на снятой записи можно увидеть, как

МВД: Британия игнорирует запросы РФ на правовую помощь и выдачу обвиняемых

Сергей Лебедев, руководитель Следственного департамента российского МВД, отметил, что в Британии не отвечают на запросы РФ, связанные с оказанием правовой помощи и экстрадицией обвиняемых. Согласно его словам, ряд стран, включая

Ученые использовали телескоп ASKAR для обнаружения неизвестных ранее радиоволн

Международная группа ученых под руководством доктора философии Клары Пеннок, представляющей Кильский университет, исследовала Большое Магелланово облако – карликовую спиральную галактику, являющуюся ближайшим соседом Млечного Пути. Для этой цели она использовала
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 августа – переменная облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 20 августа – пасмурно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 августа – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 августа – небольшая облачность, до 25 °C | Королев: погода, 20 августа – пасмурно, до 30 °C | Подольск: погода, 20 августа – небольшая облачность, до 25 °C | Армавир: погода, 20 августа – небольшая облачность, до 29 °C |