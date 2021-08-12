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Представители СБУ отметили, что в Донбассе удалось раскрыть и задержать «российского агента ГРУ», собиравшего сведения в районе боевых действий.

Согласно опубликованному сообщению, задержанный мужчина проводил регулярные слежки за подразделениями украинских вооруженных сил, получая за это деньги от кураторов из России. Он на постоянной основе передавал им данные о вооружении, бронетехнике и местах размещения бойцов украинской армии.

В ведомстве добавили, что смогли поймать «российского разведчика», когда тот пытался связаться со своими начальниками из РФ по цифровым каналам. Его подозревают в шпионской и террористической деятельности. При этом СБУ не раскрыло имя и возраст арестованного мужчины. В Минобороны РФ пока никак не прокомментировали данную информацию.

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