В управлении СК РФ по Подмосковью сообщили об организации проверки после падения девятилетней девочки в шахту лифта заброшенного пансионата, расположенного в городском округе Одинцово.

Согласно словам сотрудников ведомства, по факту случившегося была незамедлительно начата доследственная проверка. На место инцидента также выехала группа специалистов. Отмечается, что в рамках данного происшествия пострадала ученица младших классов. Ее сразу же доставили в медицинское учреждение.

Врачи провели медицинское обследование школьницы и диагностировали у нее травму головы и открытый перелом ног. Они оказывают ей всю необходимую медпомощь. Следователи при этом пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.