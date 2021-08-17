Федеральный Telegram-канал «Замгубернатора» опубликовал рейтинг вице-губернаторов российских регионов с 9 по 15 августа. Первую строчку в списке «аутсайдеров» занял вице-губернатор Петербурга Александр Бельский. Составители топа объясняют внесение Бельского в рейтинг скандалом вокруг недопуска партии «Родина» на выборы в Законодательное собрание.

В четверг, 12 августа, по итогам заседания городской избирательной комиссии политическому объединению было единогласно отказано в регистрации списка кандидатов. «Родина» намерена обжаловать это решение в суде.

Одним из основных кандидатов от «Родины» является певица Татьяна Буланова. По ее словам, недопуску партии на выборы предшествовало создание помех в ходе предвыборной гонки. Речь идет о запрете на размещение агитматериалов на улицах Петербурга.

Чтобы обратить внимание на проблему, Буланова записала видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой. Певица предположила, что беспредел на городских выборах происходит за спиной губернатора Петербурга Александра Беглова. Однако Памфилова отметила, что градоначальник в курсе событий.

В СМИ обратили внимание на конфликт между Бегловым и Памфиловой. Журналисты подчеркнули, что за внутреннюю политику города и выборы отвечает вице-губернатор Александр Бельский. Учитывая слова главы ЦИК, становится очевидно, кто может стоять за решением о недопуске «Родины» до парламентских выборов.