Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Депутат ВРУ Жан Беленюк, который в этом году стал олимпийским чемпионом, попытался оправдаться за фотографию с российской журналисткой Ольгой Скабеевой. Он заявил, что является известным и популярным спортсменом, поэтому с ним может сниматься кто угодно. Кроме того, он не знал журналистку, поэтому фото получилось совершенно случайным.

Сама Скабеева написала в своем Телеграм-канале, что за попытку «спасти свою шкуру» Беленюку нужно выдать еще одну медаль. Она также отметила, что депутат из-за страха перед люстрацией, закон о которой продолжает действовать на территории Украины, будет оправдываться и отрицать личное знакомство с ней до последнего.

Скабеева также отметила, что никак не может понять, каким образом Беленюк стал украинским парламентарием. Она назвала его идиотом, который просто не в состоянии как-либо участвовать в законотворческой деятельности.

Вам может понравиться

Шойгу рассказал, что ему повезло работать с осужденными за геноцид лидерами Югославии

Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу рассказал, что ему повезло работать с осужденными за преступления против человечества Слободаном Милошевичем, Радованом Караджичем и Ратко Младичем. Эти югославские лидеры, по мнению министра,

Причиной взрыва в автобусе в Воронеже мог стать газовый баллон одной из пассажирок

В издании Lenta.ru, сославшись на источник среди правоохранителей, сообщили, что следователи смогли установить возможную причину взрыва, произошедшего в воронежском автобусе. Собеседник информационного агентства отметил, что в транспортном средстве мог взорваться

Кандидат в премьер-министры Норвегии призвал наладить отношения с Россией

Кандидат в премьер-министры Норвегии Юнас Гар Стёре выразил уверенность в том, что стране необходимо тесное сотрудничество с Россией. Согласно его словам, Норвегии необходима активная политика, которая поможет решать проблемы и
  • Анна
  • 13.08.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 августа – небольшой дождь, до 19 °C | город Мытищи: погода, 14 августа – ясно, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 августа – небольшая облачность, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 августа – переменная облачность, до 17 °C | Королев: погода, 14 августа – пасмурно, до 28 °C | Подольск: погода, 14 августа – ясно, до 23 °C | Армавир: погода, 14 августа – пасмурно, до 27 °C |