Депутат ВРУ Жан Беленюк, который в этом году стал олимпийским чемпионом, попытался оправдаться за фотографию с российской журналисткой Ольгой Скабеевой. Он заявил, что является известным и популярным спортсменом, поэтому с ним может сниматься кто угодно. Кроме того, он не знал журналистку, поэтому фото получилось совершенно случайным.

Сама Скабеева написала в своем Телеграм-канале, что за попытку «спасти свою шкуру» Беленюку нужно выдать еще одну медаль. Она также отметила, что депутат из-за страха перед люстрацией, закон о которой продолжает действовать на территории Украины, будет оправдываться и отрицать личное знакомство с ней до последнего.

Скабеева также отметила, что никак не может понять, каким образом Беленюк стал украинским парламентарием. Она назвала его идиотом, который просто не в состоянии как-либо участвовать в законотворческой деятельности.