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Российский военный эксперт Константин Сивков посмеялся над аналитиками издания The National Interest, которые отвели Москве на захват Прибалтики 100 часов. Он отметил, что за это время российские войска могут зайти гораздо дальше Литвы, Эстонии и Латвии.

Сивков сразу оговорился, что на самом деле РФ совершенно не собирается нападать на прибалтийские государства. Это не в ее интересах. Но раз уж американские аналитики берутся считать время, которое потребуется для захвата этих стран, то должны делать это более объективно.

По мнению Сивкова, Латвия, Эстония и Литва падут всего за 24 часа. Или чуть больше, если Соединенные Штаты смогут оперативно привлечь дополнительные силы и организовать хоть какое-нибудь сопротивление.

В прибалтийских странах, отмечает Сивков, практически полностью отсутствует собственная боеспособная армия. Также на их территориях нет крупных натовских соединений, поэтому совершенно непонятно, откуда эксперты NI взяли 100 часов.

Также он еще раз подчеркнул, что РФ не намерена нападать на Прибалтику. Разве что НАТО решит проявить агрессию и начать наступление на Калининградскую область. Тогда Москва будет вынуждена гнать войска Альянса как можно дальше от своих границ.

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