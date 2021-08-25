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Даже если силы сопротивления, сосредоточенные в провинции Панджшер, сдадутся талибам (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации), о завершении гражданской войны в Афганистане говорить все равно будет слишком рано. Потому что потом боевики начнут воевать между собой за власть в стране.

Военный эксперт Константин Сивков пояснил, что «Талибан» — это разношерстное движение. Одни его представители ставят перед собой целью распространить ислам по всему миру, а другие хотят наладить жизнь внутри страны, поднять экономику. Первых поддерживают Саудовская Аравия и транснациональные исламские кланы.

Между этими группами вполне может вспыхнуть серьезный гражданский конфликт, подобный советскому, в котором друг другу противостояли Иосиф Сталин и Лев Троцкий. Кроме того, талибы могут воевать с ИГ (ИГИЛ, Исламское государство – запрещенная в РФ террористическая организация) и другими движениями.

Сивков считает, что гражданская война в стране может затянуться минимум на 5 лет. Он предрекает победу умеренных национал-исламистов, которые больше заботятся о народе, а не о распространении ислама на другие государства. Но до этой победы еще может пролиться очень много крови.

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