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Соединенные Штаты не зря настаивали на уничтожении украинского ядерного оружия после распада Советского Союза. В противном случае оно давно могло попасть в руки террористов всех мастей, уверен военный эксперт Константин Сивков.

Так он прокомментировал заявление политика Давида Арахамии о «серьезной ошибке» Кравчука, который добровольно отдал ядерное оружие. Если бы не это, считает представитель правящей партии «Слуга народа», то Киев сегодня мог бы диктовать условия Западу.

Сивков отметил, что если бы ядерное оружие осталось в распоряжении Украины, она не смогла бы обеспечить требуемые для его хранения условия. В результате у нее осталось бы два пути – либо демонтировать ракеты своими силами, либо распродать их кому попало. Это привело бы к попаданию стратегических вооружений в руки террористов.

Также эксперт заметил, что Украина уже не в состоянии стать ядерной державой. По его словам, даже КНДР сумела создать целую линейку стратегических ракет, несмотря на полную изоляцию от мира. Киев же просто не способен на это – у него нет соответствующих технологий, а также полностью отсутствует промышленный и научный потенциал.

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