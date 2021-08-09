В провинциях Идлиб и Алеппо возобновились полномасштабные боевые действия. Сирийским правительственным силам пришлось использовать танки для нанесения ударов по противнику.

Все началось с перестрелок на линии разграничения, однако огонь с обеих сторон становился все ожесточеннее. Протурецкие боевики неудержимо рвались к стратегически важной дороге, которая соединяет провинции. Но захватить ее не дали правительственные силы. Когда они поняли, что ситуация становится чрезвычайно тяжелой, то применили подствольные гранатометы, а также вывели танки на линию фронта.

Этот маневр позволил немного успокоить противника и добиться практически полного прекращения огня.

В Идлибе протурецкие боевики атаковали правительственные войска ракетами и артиллерией. Однако тяжелая техника и здесь решила исход боя. В ходе которого были уничтожены живая сила противника, ракетные установки и склад с боеприпасами. Враг бежал с поля боя и попытался спрятаться за спинами турецких военных, выполняющих наблюдательную миссию. Однако там по нему нанесла удар штурмовая авиация. Грамотно организованный обстрел помог избежать жертв среди военнослужащих ВС Турции.