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На китайском новостном портале Sina сообщили, что, несмотря на поддержку со стороны Запада, украинские Военно-морские силы, все еще имеют «комариный масштаб».

Согласно словам китайских экспертов, Британия, США и другие страны-участницы Североатлантического альянса потратили немало средств на восстановление ВМФ Украины. Однако западные страны все еще не смогли достичь больших результатов в данной сфере. Им лишь удалось превратить флот этой страны в инструмент разведки, помогающий собирать данные о российских силах.

Авторы материала указывают на тот факт, что украинские ВМС на данный момент времени не представляют хоть какой-либо угрозы Черноморскому флоту России, поэтому они не смогут вытеснить его из региона. Однако НАТО может использовать Украину в качестве плацдарма для нападения на РФ, поэтому она и проводит совместные учения с украинскими военными.

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