Шведское правительство перенесло сроки строительства двух новейших подводных лодок класса Blekinge, а также выделило на них дополнительные 5 миллиардов крон.

Субмарины строит известная шведская компания Saab. Она получила заказ на них 6 лет назад и планировала спустить суда на воду в 2022 и 2024 годах. Однако достроить их в намеченные сроки не удалось.

Именно поэтому правительство страны сочло нужным заключить дополнительный контракт. Он подразумевает не только завершение строительства, но еще и расширение функциональности подводных лодок.

Согласно новому плану, субмарины поступят на вооружение флота в 2027 и 2028 годах. При этом производитель внедрит в них технологии, обеспечивающие бесшумное перемещение под водой. Также планируется установить на подлодки новейшие виды вооружения.