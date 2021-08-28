читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Шведское правительство перенесло сроки строительства двух новейших подводных лодок класса Blekinge, а также выделило на них дополнительные 5 миллиардов крон.

Субмарины строит известная шведская компания Saab. Она получила заказ на них 6 лет назад и планировала спустить суда на воду в 2022 и 2024 годах. Однако достроить их в намеченные сроки не удалось.

Именно поэтому правительство страны сочло нужным заключить дополнительный контракт. Он подразумевает не только завершение строительства, но еще и расширение функциональности подводных лодок.

Согласно новому плану, субмарины поступят на вооружение флота в 2027 и 2028 годах. При этом производитель внедрит в них технологии, обеспечивающие бесшумное перемещение под водой. Также планируется установить на подлодки новейшие виды вооружения.

Вам может понравиться

Олег Матвейчев считает, что Украине нужно войти в состав другого государства, чтобы жить лучше

Политический консультант Олег Матвейчев в беседе с изданием «Украина.ру» заявил, что Украина сможет жить хорошо только находясь в составе другого государства. Он объяснил это её территориальным положением – вокруг Украины
  • Анна
  • 26.08.2021
  • читать 1 минуту

Avia.Pro: НАТО готовит плацдарм в Азовском море для удара по России

Североатлантический альянс готовит плацдарм для нападения на Россию с акватории Азовского моря, пишет портал Avia.Pro. Эксперты утверждают, что пока речь идет лишь о присутствии НАТО в акватории, так как представители

“Выжигали свастику”: Бывший офицер СБ Украины Прозоров сообщил о зверствах ВСУ в Донбассе

Ни на что неспособные в военном плане украинские националисты вместе с военнослужащими часто отыгрывались за свои неудачи на гражданском населении Донбасса. Об этом рассказал бывший офицер СБУ Василий Прозоров, который
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 августа – небольшая облачность, до 19 °C | город Мытищи: погода, 28 августа – облачно с прояснениями, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 августа – небольшой дождь, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 августа – небольшой дождь, до 23 °C | Королев: погода, 28 августа – небольшая облачность, до 30 °C | Подольск: погода, 28 августа – ясно, до 21 °C | Армавир: погода, 28 августа – ясно, до 30 °C |