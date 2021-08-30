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Сергей Шойгу, руководитель оборонного ведомства РФ, отметил, что российские специалисты планируют повысить радиус поражения, скорость полета и точность гиперзвукового вооружения.

В рамках беседы с журналистом Владимиром Соловьевым глава Минобороны отметил, что в планах сейчас находится полномасштабное улучшение гиперзвукового вооружения. Речь идет о дальнейшем повышении его скоростей, увеличении точности и адаптации к дополнительным типам носителей.

Согласно его словам, российские войска уже имеют на вооружении ракетные системы «Авангард», оснащенные гиперзвуковым блоком, гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и лазерные установки «Пересвет». Он также напомнил об усовершенствовании ЗРПК «Панцирь», у которого радиус уничтожения воздушных целей вырос на 30%.

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