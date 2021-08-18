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В 2021 году в Армейских играх «АрМИ» будут принимать участие 455 тысяч военнослужащих. Это представители мотострелковых и танковых, десантных и медицинских подразделений, моряки, снайперы, специалисты войск противовоздушной обороны, рассказал глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу.

Он также отметил, что в программе «Армейских игр» имеется 34 конкурса, которые пройдут в 11 разных странах. Три из них – совершенно новые. Это соревнования топографов «Меридиан», «Тактический стрелок» и «Армия культуры».

На территории России будет проведено 16 конкурсов из 34. Кроме того, еще по три пройдет в Иране, Белоруссии и в Китае, по два в Узбекистане, Вьетнаме, Монголии и Казахстане, по одному в Алжире, Катаре, Армении и Сербии.

Для наблюдений за играми отправляется 11 групп наблюдателей, сообщил министр. При этом четыре делегации приедут из стран Североатлантического альянса.

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