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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с журналистами в Красноярске ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на его высказывания о Крыме. Он заявил, что полуостров останется в составе России вне зависимости от устремлений украинского лидера.

В ответ на вопрос журналиста о Зеленском Шойгу вспомнил старый одесский анекдот:

– А здесь бил фонтан? – спрашивает турист на Соборной площади в Одессе местного жителя.

– Почему бил? Он бил, есть и будет, – ответил одессит.

Напомним, что Зеленский в очередной раз заявил, что Крым – это исконная украинская земля, которая никогда не станет территорией России. По словам Шойгу, анекдот лучше всего подходит для ответа на это высказывание. Также министр отметил, что президенты на Украине приходят и уходят, а полуостров остается частью РФ.

Ранее крымский депутат Юрий Гемпель посочувствовал жителям Украины из-за такого президента, как Владимир Зеленский.

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