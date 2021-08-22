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Сергей Шойгу, руководитель оборонного ведомства РФ, отметил, что в РФ до 2030 года можно построить новые города и создать огромное количество дополнительных рабочих мест, потратив на это приемлемые средства.

Новые поселения, по словам министра, можно создать в Сибири. Они могут получить современную промышленность и инфраструктуру. По его мнению, в данном регионе имеются все необходимые возможности для этого – нужно лишь подготовить достаточное количество инвестиций и проконтролировать их использование.

Ранее Владимир Путин, российский лидер, отметил, что следует перевести офисы ряда федеральных ведомств и предприятий из Москвы за Урал, чтобы ускорить развитие дальних регионов страны. Шойгу поддержал данную идею, предложив план, который сможет повысить уровень жизни миллионов людей.

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  • Анна
  • 21.08.2021
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