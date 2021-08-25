Североатлантический альянс просто боится проиграть России и поэтому не выставляет свои боевые машины в «Танковом биатлоне» на Армейских играх. Кроме того, он еще и прислушивается к Соединенным Штатам, которые давно стали доминирующим государствам в блоке, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Он рассказал, что пообщался с «сановитым натовцем», который объяснил ситуацию. США выступают категорически против участия техники Североатлантического альянса в состязаниях. Да и страх перед мощными российскими танками тоже никто не отменял.

Глава военного ведомства заявил, что для натовских высокопоставленных руководителей будет большим позором поражение от России. Тогда они уже не смогут заявлять, что их техника не самая мощная и вполне может проиграть РФ. Испорченный имидж потом придется восстанавливать на протяжении нескольких лет подряд.