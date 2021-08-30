Сергей Шойгу, глава российского оборонного ведомства, отметил, что не собирался участвовать в выборах в Госдуму, однако не мог не обратить внимания на предложение со стороны Владимира Путина, лидера РФ.

Согласно его словам, он уже примерно пятнадцать лет считал, что участие в партийной деятельности и выборах является для него пройденным этапом. Однако предложение главы государства является не только большой честью, но и ответственностью, поэтому первым действием всегда является желание осуществить эту задачу.

Руководитель Минобороны также заявил о волнении при возвращении в Госдуму, так как в партии теперь работают новые люди. В СМИ напоминают, что Шойгу примет участие в выборах от «Единой России» в первой пятерке. В ней также оказались Сергей Лавров, глава внешнеполитического ведомства России, Елена Шмелева, сопредседатель штаба ОНФ, Денис Проценко, главврач медучреждения в Коммунарке, и Анна Кузнецова, детский омбудсмен.