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Россия совсем не против участия Соединенных Штатов в Международных Армейских играх, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что было бы весьма интересно посмотреть на американскую технику в конкурсах «АрМИ».

«Знаете, нам бы тоже было интересно. Я про шансы не буду говорить, хотелось бы, конечно, посмотреть и на их технику. Ведь проходит “Формула-1”, разные “конюшни” выступают», – сказал глава военного ведомства на канале «Соловьев Live» на видеохостинге YouTube.

Он рассказал, что до референдума в Крыму Россия вела переговоры с Италией, Великобританией, Германией и другими странами, которые могли бы принимать участие в Армейских играх. Рим, к примеру, интересовала возможность использования в конкурсах колесных танков.

Вполне вероятно, что тогда можно было договориться и об участии Соединенных Штатов, подытожил министр обороны.

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