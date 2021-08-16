Частные поставщики школьного питания зачастую экономят на качестве продукции ради личного обогащения, считает глава Общественного центра по борьбе с фальсификатом в Красноярском крае Игорь Болбат.

В эфире передачи «Здоровое питание с доктором Еделевым» Болбат обратил внимание на систему бесплатного школьного питания. Не смотря на все ее положительные стороны, она не решает проблему с главным – качеством поставляемых детям продуктов, считает эксперт.

Дело в том, что некоторые частные комбинаты ставят свой доход выше детского здоровья. Вместо того, чтобы обеспечить школьников здоровым питанием, компании просто гонятся за прибылью. Отсюда – постоянные нарушения и низкое качество блюд, за что комбинаты вследствие беззащитности юных потребителей не несут никакого наказания.

«Если человек обычно приходит в ресторан и платит деньги, он, не получив качественную пищу, может требовать, ругаться. А ребенок пришел в столовую и, если не захотел приготовленные блюда, просто уходит. Коммерсанты экономят на качестве продукции, которую предоставляют в школу, экономят на школьном питании, а страдают от этого дети», – отметил Болбат.

Ярко продемонстрировал пренебрежительное отношение частных поставщиков к детскому здоровью петербургский комбинат «Артис-Детское питание». Компания известна тем, что побеждает на торгах благодаря занижению начальной максимальной цены контрактов (НМЦК). За счет этого она заполучила все госконтракты в Колпинском районе, снизив цену на 60%.

Позднее родители местных школьников стали регулярно жаловаться на качество питания в образовательных учреждениях. В ходе проверки специалисты выяснили, что компания регулярно урезала детские порции, закупала дешевые продукты, тем самым желая восполнить упущенную из-за демпинга выгоду.

И это далеко не единственный случай подобного поведения поставщиков. Статистика растет каждый год, в связи с чем остро обозначилась необходимость разработки новых методов контроля за их деятельностью и более жесткие меры наказания.