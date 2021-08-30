Российский министр обороны Сергей Шойгу на канале YouTube «Соловьев Live», рассказал о новейшем оружии, которое регулярно получает армия РФ. Он отметил, что на протяжении последних 9 лет на вооружение было принято около 15 тысяч образцов.

Также Шойгу рассказал, что новейшие образцы техники опробуются в реальной боевой обстановке в Сирии. Контртеррористическая операция в Арабской республике дает возможность убедиться в эффективности того или иного оружия, наметить коррективы, которые нужно внести для ее повышения. Так, за время ее проведения на территории САР проверено более 300 образцов техники и вооружений.

Глава военного ведомства заявил, что требования к новым образцам постоянно растут. Несмотря на это, количество техники и оружия постоянно увеличивается. Так, если в период с 1999 по 2002 годы российские ВВС получали не более десяти летательных аппаратов в год, то сейчас им передается по 140–150 самолетов, вертолетов и беспилотников ежегодно.