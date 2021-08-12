Если Зеленскому придется бежать с Украины, ему не удастся отсидеться в своей квартире в Крыму. Республика, которая навсегда воссоединилась с Россией, в такой ситуации сразу выдаст его Киеву, заявил Сергей Аксенов.

Он также упомянул высказывания президента Украины о тоске по крымским рапанам и пошутил, что отправлять их Зеленскому точно не будет – пусть покупает где-то на Украине.

«А у них там голод, что ли? Я думал, у него тут есть товарищи, которые ему пересылают. Многие из них имеют в российскому Крыму свой бизнес, у Зеленского есть в Крыму квартира — возможно, как убежище, если ему придется бежать из Украины. Но предупреждаю, что мы его выдадим. Если Зеленский хочет рапанов, пусть покупают, отсылать рапанов Зеленскому не будем, перебьются», – иронично заметил Аксенов.

Он также заявил, что Североатлантический альянс успешно использует Украину в качестве пушечного мяса. На ее территории вскоре разместят системы противоракетной обороны и другое вооружение США и НАТО. Без России Украина никогда не сможет динамично развиваться, потому что на Западе это совершенно никому не нужно.