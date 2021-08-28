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Плакаты политических партий, на которых Калининград изображен в составе ФРГ, могут скрывать за собой идейные и политические сюрпризы для России. Представитель Совета Федерации Алексей Пушков считает, что это не просто «памятка для немцев».

Изображение Калининграда в составе Германии сопровождается подписью, которая с немецкого переводится как «Мы не забываем». Пушков заявил, что сейчас в ФРГ такие идеи транслируют не только правые радикалы, но и другие партии. Мысли о Калининграде не оставляют военнослужащих и другие круги на территории Германии.

По его мнению, эти плакаты адресованы не только немцам, но и России, не позволяя ей забыть о Кенигсберге.

Напомним, что ранее представитель партии ХДС, от имени которой распространялись плакаты, заявил о непричастности объединения к ним. Он заявил, что эту агитацию необходимо срочно убрать, так как она вводит граждан страны в заблуждение.

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