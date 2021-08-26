Президент Эстонии своим заявлением о членстве Украины в ЕС и НАТО «подложила Киеву свинью», заявил российский сенатор Алексей Пушков. Напомним, что Керсти Кальюлайд сообщила, что раньше, чем через два десятилетия, Украине не светит присоединиться к этим объединениям.

Также президент Эстонии рассказала о коррумпированных украинских судах и о том, что вкладывать средства в государство с таким уровнем коррупции – это равносильно их выбрасыванию на ветер.

Пушков отметил, что украинские политики любят повторять, что «Украина – цэ Европа». Однако Кальюлайд ясно дала понять, что это не так. Мало того, она указала, что Украине по уровню своего развития даже до Прибалтики еще очень и очень далеко. Сенатор обратил внимание, что Эстония является одним из самых верных союзников Киева, но даже она вполне объективно оценивает сложившуюся в стране ситуацию.