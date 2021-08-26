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Американские военнослужащие в Ираке подверглись сразу нескольким нападениям в разных районах страны. Издание Sabereen News обвиняет джихадистов, которые стремятся добиться ухода войск США.

Боевики хорошо продумали серию нападений на американцев. Они атаковали сразу несколько транспортных средств, которые перевозили материально-технические ценности. Таким образом, пишут журналисты, террористы хотят уничтожить логистику США и заставить их покинуть Ирак.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с главой правительства Ирака Мустафой аль-Кадхеми заявлял о возможности вывода войск. Однако с тех пор никаких реальных действий для этого не предпринимается. Поэтому радикальные исламисты пытаются «помочь» американскому лидеру принять окончательное решение.

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