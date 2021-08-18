Руководители государств, которые граничат с Белоруссией, активно взялись за наращивание сил на ее рубежах. Они не только стягивают войска, но еще и совершенствуют инфраструктуру, необходимую для приема большего количества военнослужащих, оружия и техники.

Такое заявление сделал госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович. Он отметил, что в ситуации, когда отношения между Россией и НАТО напряжены как никогда, граничащие с РБ страны подливают масла в огонь и усиливают войска на рубежах.

Вольфович отметил, что Польша, к примеру, приняла решение увеличить численность своих войск. К 2025 году она будет состоять из 200 тысяч военных. Тем же сейчас занимаются также Эстония, Литва и Латвия.

Кроме того, на границах с Беларусью свои операции организует НАТО. Блок уже развернул группировку войск с 500 единицами боевой техники и как минимум десятью тысячами военнослужащих.