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Алексей Данилов, секретарь украинского СНБО, назвал «лучшим подарком» ко Дню независимости введенные в отношении него санкции со стороны РФ.

Согласно его словам, данные ограничения являются для него «высшей наградой» и демонстрацией того, что он качественно выполняет свою работу по отстаиванию интересов страны. Он дал обещание увеличить свои усилия на текущей должности, чтобы полностью избавиться от «русского мира» и его последователей на украинской земле.

Ранее в Москве заявили о введении дополнительных санкций в отношении нескольких десятков украинских чиновников и политиков. В список попали Данилов и Дмитрий Кулеба, руководитель МИД Украины. У них заморозили все счета и имущество, находящиеся на территории РФ. Им также запретили выводить деньги за пределы государства.

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