читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

За месяц до совместных российско-белорусских учений «Запад-2021» польское аналитическое агентство Social Changes провело социологическое исследование, чтобы выяснить – боятся ли поляки «российского вторжения». О результатах опроса рассказало издание wPolityce.

Авторы публикации отмечают, что мнения жителей Польши по этому вопросу разделились 35 процентов респондентов уверены, что РФ не собирается нападать на страну, а 34 считают, что «вторжение» неизбежно. Кроме того, еще 11 процентов заявили, что Россия не нападет ни в коем случае.

Напомним, что ранее генерал ВС Польши Мирослав Ружаньский заявил, что учения «Запад-2021» — это отличная возможность для Варшавы узнать как можно больше о вооружении России и Белоруссии, об их тактиках ведения боя. Он призвал внимательно наблюдать за маневрами, чтобы получить полезную разведывательную информацию.

Далеко не все польские граждане поддерживают антироссийские настроения властей. Многие фермеры, которые ранее активно торговали с РФ, обвиняют руководство страны в потере огромного рынка сбыта из-за политических амбиций.

Вам может понравиться

Названы города России с самыми популярными и необычными названиями

Специалисты сервиса «Яндекс. Карты» назвали самые частые, а также наиболее необычные, названия сел и городов в России. Специалисты отметили название сел Кременчуг-Константиновское и Верхненовокутлумбетьево, которые являются самыми длинными. Среди необычных
  • Анна
  • 12.08.2021
  • читать 1 минуту

В Калининграде на 15 лет осудили мужчину, который изнасиловал школьницу

В Калининграде был вынесен приговор мужчине, который изнасиловал 15-летнюю школьницу. Как сообщается, преступление было совершено осенью прошлого года. Обвиняемый напал на несовершеннолетнюю девушку недалеко от улицы подполковника Емельянова. Согласно имеющейся
  • Анна
  • 12.08.2021
  • читать 1 минуту

Совместные учения Узбекистана и России удивили экспертов Popular Mechanics

Совместные учения России и Узбекистана на территории полигона Термез проводились для демонстрации силы движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Оно сейчас стремительно берет под контроль крупные города Афганистана и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 августа – небольшой дождь, до 21 °C | город Мытищи: погода, 13 августа – переменная облачность, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 августа – небольшая облачность, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 августа – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 13 августа – пасмурно, до 32 °C | Подольск: погода, 13 августа – облачно с прояснениями, до 21 °C | Армавир: погода, 13 августа – небольшой дождь, до 27 °C |