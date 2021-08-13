За месяц до совместных российско-белорусских учений «Запад-2021» польское аналитическое агентство Social Changes провело социологическое исследование, чтобы выяснить – боятся ли поляки «российского вторжения». О результатах опроса рассказало издание wPolityce.

Авторы публикации отмечают, что мнения жителей Польши по этому вопросу разделились 35 процентов респондентов уверены, что РФ не собирается нападать на страну, а 34 считают, что «вторжение» неизбежно. Кроме того, еще 11 процентов заявили, что Россия не нападет ни в коем случае.

Напомним, что ранее генерал ВС Польши Мирослав Ружаньский заявил, что учения «Запад-2021» — это отличная возможность для Варшавы узнать как можно больше о вооружении России и Белоруссии, об их тактиках ведения боя. Он призвал внимательно наблюдать за маневрами, чтобы получить полезную разведывательную информацию.

Далеко не все польские граждане поддерживают антироссийские настроения властей. Многие фермеры, которые ранее активно торговали с РФ, обвиняют руководство страны в потере огромного рынка сбыта из-за политических амбиций.