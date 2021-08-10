Евгений Сатановский, специалист в области политики, отметил, что белорусский лидер Александр Лукашенко, скорее всего, затаил огромную обиду на своего российского коллегу Владимира Путина.

К такому выводу эксперт пришел после недавнего высказывания Лукашенко о том, что он признает Крым после того, как это сделают все «российские олигархи». Политолог задался вопросом, как бы повел себя президент Белоруссии, если бы Путин сказал ему, что даст очередной кредит только после того, как тому откажет «последний европейский банк». Он добавил, что в отношения между Минском и Москвой вкладывается лишь РФ, давая партнеру нефть, оружие и деньги.

По мнению Сатановского, в прошлом Лукашенко сильно обиделся на российского лидера и все еще не способен «отойти от этого». Эксперт отметил, что глава белорусского государства раньше хотел стать президентом РФ, но в результате ему не удалось этого сделать. Возможно, это и есть причина его обиды.