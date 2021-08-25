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Японские и индийские ВВС до конца 2021 года намерены провести совместные маневры, на которых будет отрабатываться общая противоистребительная тактика. Эти учения станут полезными в первую очередь для Японии, которая намерена учиться бороться с российскими самолетами Су-30.

Напомним, что эти истребители находятся на вооружении Индии. В ходе маневров японские пилоты будут тренироваться вести воздушные бои с ними. Они намерены выработать эффективную тактику противодействия российским самолетам.

Эксперты называют совместные учения эпохальным событием для обеих стран. Все дело в том, что российские истребители имеются также на вооружении Китая, с которым в последние годы постоянно конфликтует Индия. Поэтому для нее маневры также принесут большую пользую Они позволят подготовиться к возможному противостоянию с КНР.

Японские читатели в целом положительно отреагировали на весть о совместных учениях. Они написали, что благодаря маневрам армия страны сможет получить максимум информации о российских Су-30 и способам противодействовать им.

«С Су-30 не шутите! Благодаря отличной авионике у него дальность действия даже без дополнительных баков 3000 километров. Это отличная машина. Куда там «старичку» F-15!», – предостерег один из читателей.

Его поддержал еще один пользователь:

«А может, и Японии тайком купить с десяток этих Су-30, если они такие хорошие?!», – написал он.

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