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Российский транспортный самолет Ту-154М не смог войти в воздушное пространство Ирана и был вынужден вернуться в Астрахань, сообщают СМИ. Причина смена курса в настоящий момент не раскрывается.

Известно, что самолет отправился в Астрахань из Московской области, после чего над Каспийским морем полетел в Иран. Однако у самых границ этой страны он внезапно развернулся и ушел обратно.

Сообщается также, что транспортный самолет получил команду от руководства ВКС РФ не входить в воздушное пространство Ирана.

По мониторинговым сервисам можно проследить весь описанный выше маршрут, а также узнать, что самолет имеет бортовой номер RA85041. Место его постоянной дислокации – аэродром Чкаловский.

В настоящий момент военное ведомство РФ не сообщает, по каким причинам транспортник, который уже долетел до иранской границы, был возвращен.

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