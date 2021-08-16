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Самолет Бе-200, который потерпел крушение во время тушения пожаров в Турции, был одним из двух таких летательных аппаратов-амфибий, принадлежащих Министерству обороны РФ. Он совершил свой первый полет в 2020 году и дислоцировался в Ейске.

В Турции самолет врезался в гору, в результате чего погибло пять российских военных и трое турецких граждан. Эксперт Виктор Сокирко считает, что пока придумывать причины падения амфибии нет никакого смысла. Версий слишком много – это и человеческий фактор, и отсутствие необходимого обслуживания, связанное с необходимостью летать по многу часов в день без перерывов, и прочие. В них будут разбираться специалисты.

Сокирко задается вопросом – почему самолет Бе-200 вообще оказался в Турции в то время, когда в Якутии и Карелии бушуют пожары. И тут же отвечает, что все дело в большой политике, а команду направить амфибии в Анкару давал лично глава государства Владимир Путин.

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