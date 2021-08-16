Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, ныне занимающийся несуществующими реформами на Украине, заклеймил позором правительственные силы Афганистана. Он заявил, что события в этой стране чем-то напоминают войну за Южную Осетию в 2008 году, в которой грузинская армия проявила «героизм и самоотверженность».

Если бы не ее «героические усилия», заявил Саакашвили, то Россия взяла бы Тбилиси. А так Соединенные Штаты все же оказали Грузии помощь тем, что начали давить на РФ.

По словам Саакашвили, США помогают только в том случае, если армия государства продолжает сражаться за его столицу, а не сдается без боя. Именно это и доказал «героизм» грузинских войск.

Напомним, что 15 августа талибы (движение «Талибан» – запрещенная в России террористическая организация) вошли в Кабул. Они разрешили покинуть столицу всем желающим, а также распустили по домам военнослужащих правительственных сил.