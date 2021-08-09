Учения американских ВВС под названием «Красный флаг», которые проводятся с 1975 года, на этот раз проводились с некоторыми отличительными особенностями. Они заключались в том, что в ходе маневров имитировались воздушные бои с российскими летчиками, которые действовали в строгом соответствии с тактикой ВС РФ.

По легенде учений «красные», в распоряжение которых отдали истребители начального уровня F-35A, старые F-117 и F-22 Raptor, «нападали» на «синих», которые летали на F-35 Lightning II.

В распоряжении условного противника также были ракеты классов «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» для уничтожения «синих».

По словам полковника американских ВВС Скотта Миллса, «агрессоры», использующие русскую тактику, сперва проиграли пару боев, однако потом они все же научились использовать все уникальные возможности F-35 и одержали большое количество побед.