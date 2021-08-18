Первый президент СССР Михаил Горбачев имел возможность поехать из Фороса в Москву во время попытки государственного переворота в стране. Однако он опасался, что сторонники ГКЧП его арестуют, рассказал глава охраны Горбачева в те смутные времена Вячеслав Генералов.

Он пояснил, что все лидеры ГКЧП 18 августа 1991 года приехали в Крым на встречу с президентом. Они предложили ему отправиться в столицу и принять те самые меры, о которых было объявлено позже. Однако Горбачев испугался, сослался на болезнь и заявил, что его обязанности выполняет Геннадий Янаев.

Генералов также рассказывает, что Горбачева никто не блокировал в Форосе. Напротив, он сам старался никуда не выходить и уж тем более не выезжать, так как боялся, что его тут же возьмут под стражу. Одновременно создавалась иллюзия того, что его действительно изолировали. Возможно, таким образом первый и последний президент стремился избежать ответственности за последствия путча.