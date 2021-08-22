Санкт-Петербургский городской суд отказал КПРФ в удовлетворении иска с требованием снять с выборов в ЗакС кандидатов от РПСС. Коммунисты пожаловались на нарушения в подписных листах.

Согласно заявлению истца, РПСС представила городской избирательной комиссии 20,5 тыс. подписей. В 3,9 тыс. подписных листов нашли 119 недействительных подписей. По подсчетам КПРФ, всего у партии могло быть 532 недействительные подписи. Это должно было послужить причиной для отказа в регистрации списка кандидатов от РПСС, уверены коммунисты.

Член КПРФ Андрей Беляков ранее отмечал, что недавно созданная партия не могла собрать такое огромное количество подписей. Поэтому их либо собирали на рабочих местах, либо подделали. Беляков также считает, что РПСС намеренно продвигают на выборах в Заксобрание.

Ранее СМИ писали, что РПСС собирала подписи при помощи административного ресурса городского правительства. Представители нескольких ТИКов признались, что их вынуждали собирать подписи избирателей, а это прямое нарушение закона. ГИК не должна была принимать такие подписные листы, но все же допустила РПСС до выборов. Также было высказано предположение, что партии могут «нарисовать» нужный для прохождения процент, чтобы провести в парламент лояльных Смольному людей.

Журналисты обратили внимание, что на фоне успешной кампании РПСС и партии «Новые люди» многим оппозиционным кандидатам отказывают в регистрации. Так, ГИК не допустил до выборов партию «Родина». Главе фракции «Яблока» в ЗакСе Борису Вишневскому сначала отказали в регистрации, но потом восстановили в списках кандидатов. Сам депутат назвал атаку комиссии на «яблочников» политической, намекнув на то, что интересантов этой акции следует искать в Смольном.

Журналисты предполагают, что скандальная обстановка вокруг выборов в Петербурге связана с желанием губернатора Александра Беглова сформировать новый состав парламента из лояльных ему людей. Так, «Партию Роста» могут заменить «Новые люди», а «Яблоко» и вовсе рискует покинуть ЗакС. На проблему даже обратила внимание глава ЦИК Элла Памфилова, и в СМИ не исключают, что после выборов петербургскую ГИК расформируют.