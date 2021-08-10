Управления Роспотребнадзора начали публиковать данные проверок учебных заведений по всей стране, проходившие в прошлом году, в том числе в школьных столовых. Также ревизоры проверяли комбинаты питания. Правда, петербургское отделение РПН пока не спешит делиться с населением данными о своих проведенных проверках.

Подведенные итоги рейдов в Костромской области показали, что основными проблемами стали нарушения в температурной подаче блюд. Кроме того, школьники получали урезанные порции еды, а саму пищу детям иногда готовили в алюминиевой посуде, что является нарушением.

По итогам проверок было составлено 370 протоколов об административных правонарушениях. Предприятиям выписали штрафы на общую сумму 2 млн 773 тысячи рублей. При этом проблемы были выявлены и у подавляющего большинства поставщиков продукции. Из 119 проверок нарушения были найдены в 103 случаях. В основном они касались неправильной маркировки продуктов и оформления документации.

Сотрудники РПН ранее отчитывались о проверках, проведенных на Сахалине. Там специалисты осмотрели помещения 33 из 56 поставщиков. У 46%, то есть у 26, были выявлены нарушения.

Хуже дела обстоят в Рязанской области, где надзорные органы выявили нарушения в области питания в 132 образовательных организациях. Там самыми популярными нарушениями стали различные несоответствия требованиям санитарно-эпидемиологических норм.

В школах Ростовской области сотрудники РПН обнаружили сокращение продолжительности перемен для приема пищи и несоблюдение режимных вопросов работы пищеблока, а также прочие технологические нарушения.

Большой штраф получили поставщики из Ленинградской области. Роспотребнадзор оштрафовал учебные заведения и поставщиков на 9 млн рублей. Специалисты указали на нарушения условий хранения еды, а также на неверное выстраивание технологических процессов ее приготовления.

Несмотря на повсеместную отчетность, родители школьников из Санкт-Петербурга до сих пор не могут получить заключение Роспотребнадзора о ситуации на рынке социального питания. Хотя в городе присутствуют поставщики, к качеству работы которых у петербуржцев постоянно возникают вопросы.

Так, в Северной столице работает комбинат АО «Артис-Детское питание». После его прихода в Мариинскую больницу качество питания пациентов там резко ухудшилось. Важно отметить, что «Артис» также занимается поставками продукции для школьников. Комбинат продолжает работать, несмотря на требования многих родителей отстранить компанию от обслуживания детей.

Еще один проблемный комбинат – «ТЗБ «Петроградская». Совсем недавно в детском саду №55 Фрунзенского района произошло массовое отравление. Поставками продукции в это учреждение занимается указанная фирма. Однако, несмотря на скандал, «ТЗБ «Петроградская» продолжает получать многомиллионные контракты.

Отравление в детсаду №55 также указало на проблему с питанием в двух школах, обслуживаемых комбинатом «ТД A.П. Иванов». Родители местных школьников отмечают, что детям приходится приносить еду из дома, поскольку пищу в столовой они есть не могут.

Родители петербургских школьников ждут полного отчета от местного управления РПН, однако его сотрудники продолжают хранить молчание.