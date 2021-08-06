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В издании ФАН, сославшись на свой источник, отметили, что в УСБ МВД РФ по Ростовской области начали подозревать работников правоохранительных органов в приобретении сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса.

Собеседник информационного агентства отметил, что в службу безопасности начали приходить сведения о том, что сотрудники полиции стали массово покупать документы о прививке. По этой причине во все областные отделы полиции были разосланы письма с требованием предоставить информацию о сотрудниках, которые прошли вакцинацию, и приложить подтверждающую документацию.

Михаил Пашкин, глава профсоюза полиции Москвы, сообщил, что есть две версии случившегося. Первая связана с необходимостью проверки того, нет ли среди свидетельств «левых» документов. Вторая направлена на запугивание полицейских, не прошедших вакцинацию или планирующих купить сертификат.

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