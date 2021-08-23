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Россия действует на опережение в ситуации с Курильскими островами, о силовом захвате которых продолжает говорить Япония. Вице-премьер РФ Юрий Трутнев рассказал о перспективах развития региона и о тех шагах, которые РФ намерена предпринять в течение ближайших пяти лет. Этот самый план обескуражил Токио, который потерял всякую надежду на «возвращение» Курил.

Напомним, что в последние пару лет острова являются главной темой для японских политиков. Сперва они искали способ дипломатического решения проблемы, но затем перешли к антироссийской риторике. Сейчас во властных кругах звучат голоса о необходимости давления на РФ, а также о силовом захвате островов. Главным мотивом для последнего является поддержка Соединенных Штатов.

Президент США Джо Байден пообещал помочь Японии в том случае, если она решится на применение силы. Но Россия сыграла на опережение и продемонстрировала, что намерена развивать регион. Для Токио такие заявления стали холодным душем, так как он отлично понимает, что даже при поддержке США тягаться с Москвой ему не с руки.

Авторы публикации в издании NetEase, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», отмечают, что РФ является слишком уж сильным противником для Японии. А США вряд ли рискнут вмешиваться в конфликт – пример Афганистана показывает, что они легко расстаются со своими партнерами, если чувствуют малейшую опасность для себя.

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