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На конкурсе «Чистое небо» в Китае, который входит в программу Армейских игр «АрМИ-2021», российский зенитчик успешно атаковал ракету TY-300D. Он оказался единственным среди участников конкурса, кому удалось сбить этот боезаряд точным прямым попаданием.

В конкурсе «Чистое небо» в этом году приняли участия военнослужащие из Египта, Венесуэлы, Беларуси, Узбекистана, Китая и России. Наиболее интересным состязанием стала гонка «Мастерство», победу в которой одержал лейтенант Сергей Маенов. Он точно попал в мишень TY-300D, которая находилась на высоте полторы тысячи метров и имитировала воздушную атаку противника.

Выстрел был произведен из ПЗРК «Игла». Ни один из соперников лейтенанта не сумел повторить его достижение.

Российская команда использует на Армейских играх в Китае собственное оружие. Помимо ПЗРК «Игла-С», в ее распоряжении имеются также 12,7-миллиметровые пулеметы «Корд», бронетранспортеры «Тайфун-ПВО», а также новые автоматы АК-12. Остальные участники используют вооружение, предоставленное принимающей китайской стороной.

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