Рособоронэкспорт на форуме «Армия-2021» подписал контракт на поставку комплексов ПВО «Пальма» для иностранных кораблей. С кем именно, пока не уточняется.

О новом контракте рассказал глава компании Александр Михеев. Он отметил, что в копилке Рособоронэкспорта имеется немало договоров с такими государствами, как Вьетнам и Малайзия, Бразилия и Китай, прочими. С подписанием контракта на поставку «Пальмы» в этом списке появилась еще одна страна.

Напомним, что данный комплекс предназначен для защиты от атак с воздуха кораблей, аэродромов и военных баз, РЛС. Он обнаруживает крылатые ракеты и корректируемые авиабомбы, после чего они уничтожаются двумя пушками АО-18КД с боеголовками «Сосна». Это орудие поражает цель на расстоянии 4-10 километров в течение всего нескольких секунд после идентификации.