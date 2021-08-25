читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Рособоронэкспорт на форуме «Армия-2021» подписал контракт на поставку комплексов ПВО «Пальма» для иностранных кораблей. С кем именно, пока не уточняется.

О новом контракте рассказал глава компании Александр Михеев. Он отметил, что в копилке Рособоронэкспорта имеется немало договоров с такими государствами, как Вьетнам и Малайзия, Бразилия и Китай, прочими. С подписанием контракта на поставку «Пальмы» в этом списке появилась еще одна страна.

Напомним, что данный комплекс предназначен для защиты от атак с воздуха кораблей, аэродромов и военных баз, РЛС. Он обнаруживает крылатые ракеты и корректируемые авиабомбы, после чего они уничтожаются двумя пушками АО-18КД с боеголовками «Сосна». Это орудие поражает цель на расстоянии 4-10 километров в течение всего нескольких секунд после идентификации.

Вам может понравиться

Польша построит забор высотой в 2,5 метра на границе с Белоруссией

В Польше заявили о намерении построить забор на границе с Белоруссией. Об этом сообщает министр обороны республики Мариуш Блащак на своей странице в Twitter. Как было заявлено, причиной для принятия
  • Анна
  • 23.08.2021
  • читать 1 минуту

Politico: в Германии после выборов может сформироваться трёхсторонний союз

Авторы издания Politico предположили, что в Германии после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ может произойти формирование трёхсторонней коалиции. Так, авторы статьи провели анализ нескольких соцопросов, которые были проведены
  • Анна
  • 24.08.2021
  • читать 1 минуту

На экспозиции форума “Армия-2021” в Новосибирске покажут восстановленный танк Т-34

В Новосибирске открылась экспозиция международного форума «Армия-2021», на которой представят около 100 единиц военной техники. Среди них – и восстановленный легендарный танк Т-34. Пресс-служба Центрального военного округа рассказала, что боевую
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 августа – пасмурно, до 14 °C | город Мытищи: погода, 25 августа – переменная облачность, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 августа – небольшая облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 августа – облачно с прояснениями, до 21 °C | Королев: погода, 25 августа – ясно, до 26 °C | Подольск: погода, 25 августа – ясно, до 18 °C | Армавир: погода, 25 августа – ясно, до 28 °C |